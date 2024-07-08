Ankara'da Orman Yangını: Egrekkaya Barajı Yakınlarında Çıkan Yangın Saray Köyüne Ulaştı
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan orman yangını, Egrekkaya Barajı yakınlarında başladı ve Saray köyüne ulaştı. Kızılcahamam, Çamlıdere ve Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor. Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterler de havadan müdahale ediyor.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Egrekkaya Barajının yakınlarında ormanlık arazide çıkan yangın, Saray köyüne ulaştı. Kızılcahamam, Çamlıdere ve Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor.
Yangın, Kızılcahamam'ın Eğrekkaya Barajı yakınlarındaki ormanlık arazide başladı. Yangın rüzgarın etkisiyle Saray köyüne ulaştı. Olay yerine Kızılcahamam, Çamlıdere ve Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda ekip sevk edildi. Orman Genel Müdürlüğüne ait de yangın söndürme helikopterleri yangına havadan müdahale ediyor. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - ANKARA