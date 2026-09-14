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Ankara’da okul çevrelerine sıkı denetim

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Ankara’nın Çankaya ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul çevrelerinde servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul çevrelerinde servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi Müdürlüğü ekiplerince, Çankaya Lisesi çevresinde okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. Ekipler, okul çevresindeki kişilerin kimliklerini kontrol ederken, okul servis araçlarını durdurup sürücü ve belgelerini kontrol etti. Denetimler, 18 noktada 44 ekip 144 personel ile gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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