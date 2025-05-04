Ankara'da Öğrencileri Taşıyan Otobüs Bariyerlere Çarptı: 4 Yaralı

Ankara'da Öğrencileri Taşıyan Otobüs Bariyerlere Çarptı: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da geziden dönen öğrencileri taşıyan otobüs, Polatlı ilçesi yakınlarında bariyerlere çarparak kaza yaptı. Olayda 4 öğrenci yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'da geziden dönen öğrencileri taşıyan otobüs bariyerlere çarptı: 4 yaralı

ANKARA - Ankara'da geziden dönen öğrencileri taşıyan otobüsün bariyerlere çarptığı kazada 4 öğrenci yaralandı.

Olay, Polatlı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Ankara'ya gezi düzenleyen öğrencileri taşıyan Menekşe tura ait olan otobüs, Ankara'dan Bursa'ya dönüş yolunda, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada otobüste bulunan öğrencilerden 4'ü yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.