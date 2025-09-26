Haberler

Ankara'da Nitelikli Yağma ve Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda nitelikli yağma, uyuşturucu ticareti ve silahlı tehdit gibi suçlara karıştıkları tespit edilen 5 kişi tutuklandı. Etimesgut'ta yürütülen çalışmalarda, 5 tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından, nitelikli yağma, uyuşturucu, silahla tehdit ve Mersin ilinde faili meçhul ateşli silah ile yaralama olayına karıştıkları tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan tahkikat neticesi 5 şüpheli şahıs tutuklandı. Etimesgut ilçesinde yürütülen çalışmada 5 adet tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ile birlikte 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslara silah temin ettiği tespit edilen Ş.Ş, S.O ve A.A isimli şüpheliler, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Aynı zamanda devam eden çalışmalar sonrası şahısların Etimesgut bölgesinde nitelikli yağma, uyuşturucu, silahla tehdit ve Mersin ilinde faili meçhul ateşli silah ile yaralama olayına karıştıkları tespit edildi. Operasyon kapsamında ise C.T isimli şahıs gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
