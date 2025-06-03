Ankara'da Muhtarlık Husumeti Kanlı Bitti: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Ankara'da Muhtarlık Husumeti Kanlı Bitti: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
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Ankara'nın Haymana ilçesinde muhtarlık seçimi sonrası başlayan husumet, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesine ve bir kişinin ağır yaralanmasına yol açtı. Olayla ilgili çok sayıda gözaltı gerçekleştirildi.

Ankara'da 2019 yılında muhtarlık seçimini kazanan kişinin öldürülmesiyle başlayan husumet nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde Haymana ilçesine bağlı Çaldağ Mahallesi'nde muhtarlık seçimini kazanan Hacı Ali Akçil'in ailesi ile rakibi S.Y.'nin ailesi arasında kavga çıktı. Kavga sırasında bıçaklanan Akçil hayatını kaybederken, gözaltına alınan F.Ç. müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayın ardından iki aile arasında başlayan husumet yıllarca devam etti. Haymana'nın Seyran Mahallesi'nde bugün tesadüfen karşılaşan iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada silahla vurulan Hacı Ali Akçil'in babası Galip Akçil ile kardeşi İsmail Akçil ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Galip Akçil hayatını kaybederken, ağır yaralanan oğlu İsmail Akçil'in de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan saldırgan M.A.Ü ile birlikte 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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