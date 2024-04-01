YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Ankara'da muhtarlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 23 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da iki rakip muhtarın tarafları arasında çıkan bıçaklı kavgada 4'ü ağır toplam 23 kişi yaralandı.

Olay, Kalecik ilçesi Satılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, oy sayımı esnasında mevcut muhtar Fatih Akgül (45) ile rakibi Ö.B.'nin (62) yakınları arasında bıçaklı kavga çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavga sonucu taraflardan H.Ş., C.Ş., E.A. ve T.S. aldıkları bıçak darbeleri sonucu ağır yaralandı. Hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenilen 4 kişi Ankara ve Çankırı'daki çevre hastanelere nakledildi. Olaya karışan diğer 19 yaralının ise genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Ailemden 7 kişiyi bıçakladılar"

Seçimi kaybetmesine rağmen bu olayın yaşandığını dile getiren yaralı Fatih Akgül, "Seçim başladığı sırada civarda bir insan yoğunluğu olmaya başladı. Rakip muhtar adayının oğlu dışarıdan insanları toplayıp buraya getirmiş. Bizi sürekli tahrik ettiler. Karşı tarafta silahlı ve bıçaklı kişiler vardı. Benim ailemden 7 kişiyi bıçakladılar. İkisi yoğun bakım servisinde tedavi görüyor. Bu kişilerin bize karşı hırsları vardı. Babam 30, ben 10 sene muhtarlık yaptım burada. 40 sene boyunca kimseye bir kötülüğümüz dokunmadı. Yaklaşık 250 kişilerdi. Çocuklarıma küfür etmişler. Onlar da karşılık vermiş. O sırada ben oy sayımı için içerideydin. Bağırma seslerini duydum ve dışarı çıktım. Çocuklarımı oradan uzaklaştırmak isterken arkamdan bıçaklandım. Hastaneye gittiğimde bilincim kapalıydı. Bu grupla daha önce çok kez münakaşa yaşadık. Uzak durmaya çalışıyorduk birbirimizden" dedi. - ANKARA

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kalecik Ankara Kavga Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

1 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 1 Nisan 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 2 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 2 Nisan Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Nisan GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Ceyda Düvenci'nin sevgilisi kim? Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete sevgili mi? Meral Akşener istifa mı edecek? İYİ Parti'de neler oluyor? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI! İstanbul barajlarında son durum nedir? 1 Nisan Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Bakırköy Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu kimdir? Amasya Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? 2024 Amasya Yerel Seçim sonuçları! Kalkım Beldesi Bağımsız Belediye Başkanı Zeynep Çelik kimdir? Zeynep Çelik kaç yaşında, nereli? Şanlıurfa Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? 2024 Şanlıurfa Yerel Seçim sonuçları! 2024 LGS Başvuruları ne zaman? Başvurular uzatıldı mı? Başvuru nereden yapılır? Beyoğlu Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? İnan Güney kimdir? İnegöl Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? 2024 Bursa İnegöl Yerel Seçim sonuçları! Adana Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Zeydan Karalar kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title