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Ankara'da Motosiklete Çarpan Otomobil Kaza Yaptı

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Ankara'da makas atarak ilerleyen bir otomobil, orta şeritte giden motosiklete çarptı. Kazada motosiklet üzerindeki iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ankara'da makas atan otomobil motosiklete çarptı... O anlar kamerada

ANKARA - Ankara'da makas atarak ilerleyen otomobil, orta şeritte ilerleyen motosiklete çarptı. Kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Olay, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda Şeker Fabrikası önünde meydana geldi. İddialara göre, merkez istikametten Ayaş istikametine makas atarak ilerleyen BMW marka otomobil, orta şeritte ilerleyen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki 2 kişi yere düşerek yaralandı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara'da Motosiklete Çarpan Otomobil Kaza Yaptı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKŞEN EFE - 3.Sayfa

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