Polatlı'daki Motosiklet Kazasının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 14 Ağustos günü saat 22.00 sıralarında Polatlı ilçesi Gülveren Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Berat Koyuncu yönetimindeki motosiklet ile U.D.Ç. idaresindeki 06 FB 1517 plakalı otomobil, kavşakta çarpışmıştı. Kaza sonrası Berat Koyuncu hayatını kaybetmişti. Kazanın, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı