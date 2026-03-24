Ankara'da akıl almaz kaza: Kadın motosikletli, park halindeki araca çarpıp kaçtı

Ankara'nın Akyurt ilçesindeki bir sağlık ocağı önünde yaşanan olayda, muayene olmak için sağlık ocağına gelen kadın motosikletli, yol kenarında park halindeki araca çarptı.

Olay, Ankara'nın Akyurt ilçesindeki bir sağlık ocağının yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kadın motosiklet sürücüsü, park halindeki aracı fark etmeyerek kazaya sebebiyet verdi. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen kadın sürücü, kısa süre sonra motosikletini kaldırarak çarptığı aracın yanına bıraktı. Motosikletini aracın yanına bıraktıktan sonra sağlık ocağına giden kadın sürücü, işlemlerini tamamladıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldı. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, park halindeki araçta maddi hasar oluştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı