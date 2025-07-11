Ankara'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Ankara'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde motosiklet ile çekici kamyonun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'da çekici kamyonuyla çarpışan motosikletteki sürücü hayatını kaybederken yanındaki kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, gece yarısı Çubuk ilçesi Şabanözü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, A.G. idaresindeki 38 DC 193 plakalı çekici kamyonu ile B.A. kontrolündeki 06 FAU 454 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü B.A. hayatını kaybederken, yanındaki B.P. ise ağır yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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