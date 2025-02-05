Trump ve Netanyahu'nun sinsi Gazze planının perde arkası ortaya çıktı

İşte sinsi Gazze planının perde arkası
Gazze'yi işgal planını açıkladığı basın toplantısında Trump'ı dumura uğratan soru

Gazze'yi işgal planını açıklayan Trump'ı dumura uğratan soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ile büyük kararlar aldık

"Suriye ile geleceğimize yönelik büyük kararlar aldık"
Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı

Suriye'nin çiçeği burnunda fırst lady'si tanıdık çıktı

Ankara'da Mercedese Takla Atan Otomobil Alev Aldı

Ankara'da Mercedese Takla Atan Otomobil Alev Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Mamak'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği Mercedes marka otomobil takla attı ve alev aldı. Kaza anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği Mercedes marka otomobil, takla atmasının ardından yanmaya başladı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Mamak ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle hakimiyetini kaybettiği Mercedes marka otomobil, takla attıktan sonra metrelerce savruldu. Devrilen otomobil kısa bir süre sonra yanmaya başladı. Alev topuna dönen otomobilin görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Dünyayı ayağa kaldıran tehdit 4 ismi ise havalara uçurdu
img

Bakanlık ifşa etti! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası yedirmişler
img

Makyajsız hali olay oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
İstanbul kar beklerken diğer illerden peş peşe tatil haberleri geliyor

İstanbul kar beklerken diğer illerden peş peşe tatil haberleri geliyor
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen tedavi yöntemi

Tartışma yaratan tedavi yöntemi
Batshuayi'den Frankfurt'a indirim

Frankfurt'a gitmek için bakın ne yapmış
Bakan Fidan: Trump'ın 'Gazze'yi devralacağız' çıkışı kabul edilemez

Trump'ın "Gazze'yi devralacağız" tehdidine Türkiye'den ilk tepki
Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı: Verdiği kilolar dikkat çekti

Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.