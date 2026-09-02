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Sincan'da Market Kavgası: Silahla Vuruldu

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Sincan'da bir markette çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü; Ş.A. isimli şüpheli, tartıştığı H.P.'yi bacaklarından vurdu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli polis tarafından yakalandı. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir markette çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay saat 21.00 sıralarında Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Ş.A. ile H.P. arasında yaşanan tartışmanın ardından Ş.A. silahla HP.'yi bacaklarından vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan H.P. Sincan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken şüpheli Ş.A. ise polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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