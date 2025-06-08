Ankara'da Mantar Toplayan Vatandaş Kene Sorununa Dikkat Çekti
Kızılcahamam'da mantar toplamaya çıkan bir vatandaş, kıyafetlerine yapışan 4 kene ile yetkililere seslendi. Kene sayısının bu yıl artmasından endişe eden vatandaş, acil önlem alınması gerektiğini belirtti.
Ankara'da kıyafetlerine kene yapışan vatandaştan dert yandı
ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam İlçesi'nde mantar toplamaya çıkan ve kıyafetlerine 4 tane kene yapışan vatandaş yetkililere seslenerek dert yandı.
Kızılcahamam'da ormanlık arazide mantar toplamaya çıkan vatandaşın üzerine 4 tane kene yapıştı. Yetkililere seslenerek kene sorununa çözüm bulunmasını isteyen vatandaş, "Bu sene felaket bir kene var. Tarım Orman Bakanlığı, Milli Parklar, acil önlem almalı. Her yer kene. Bu 4. kene üzerimden attığım" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİDAYET TÜRKYILMAZ - 3.Sayfa