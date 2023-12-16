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Ankara'da mağazada çıkan yangın sonrası patlama meydana geldi

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Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir mağazada çıkan yangın sonrası patlama meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken, dükkanda maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir mağazada çıkan yangın sonrası patlama meydana geldi.

Olay, Andiçen Mahallesi'nde bulunan Göktuğ Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, güvenlik sistemleri ve elektronik malzemeleri satan bir mağazada henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası patlama meydana geldi. Daha sonra ikinci bir patlamanın meydana gelmesiyle binayı dumanlar sardı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmazken, dükkanda maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Patlama esnasında kendi dükkanın içerisinde bulunduğunu söyleyen çevre esnafı, mağazadan çıkan siyah duman sonrası yaşanan patlamanın ardından çevredeki vatandaşların yangın tüpüyle olaya müdahale etmeye çalıştıklarını ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sincan Ankara Haberler

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