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Ankara'da Liseli Kız Şiddeti

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir grup liseli kız öğrenci, okul arkadaşlarına şiddet uygulayarak zorla özür diletmeye çalıştı. Olay, bir parkta meydana geldi ve mağdur öğrenci yoldan geçen bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Ankara'da bir grup liseli kız öğrenci, parkta tokat attıkları akranlarını kamera karşısına alarak zorla saydıkları isimlerden özür diletmeye çalıştı. Kızlar, akranlarını kendilerini şikayet etmemesi için de tehdit etti.
Olay, Keçiören ilçesinde bir parkta meydana geldi. Etlik Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen bir grup kız öğrenci, okul arkadaşlarından birine şiddet uyguladı. Gruptaki kızlar, diğer kızın saçını çekip tokat attı. Grup, zorla dizleri üzerine çöktürdükleri kıza özür diletmeye çalıştı. Çaresiz öğrenci ise ismi sayılan kişilerden özür dilemek zorunda kaldı. Olay yerinden uzaklaşmaya çalışan mağdur öğrencinin peşine grup tekrar düştü. Öğrenciyi tekrar yere yatıran kız grubu, kaldırımda da şiddet uygulamaya devam etti. Kızlar, akranlarını kendilerini şikayet etmemesi konusunda tehdit etti. Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalan öğrenciyi yoldan geçen bir vatandaş kurtardı. Görüntüler, kısa sürede diğer öğrenciler tarafından yayıldı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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