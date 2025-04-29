Kadın kurye darp edilen arkadaşını kafa atarak kurtardı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 22 yaşındaki motokurye Selim A., dün öğlen saatlerinde Harf Devrimi Caddesi üzerinde tartıştığı bir sürücü tarafından darp edilmeye başladı.

KADIN KURYE DARP EDİLEN ARKADAŞINI KAFA ATARAK KURTARDI

Selim A.'yı kurtarmak için araya giren 19 yaşındaki kadın meslektaşı Rüya K. ise hem motorunun yere düşüp hasar almasına hem de arkadaşının darp edilmesine sinirlenerek saldırgana başındaki kaskla kafa attı.

KAVGA ANI KAMERADA

Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandırılırken hafif yaralanan Selim A., saldırgan hakkında şikayetçi olduğunu söyledi. Kavga anı bir aracın kamerasına anbean yansıdı.

"ARAYA MOTORUNU KOYMASA CANIMDAN OLACAKTIM"

Olayla ilgili konuşan Selim A., "İlerlediğim sırada bir araç geriye doğru hareket etmeye başladı. Ben de kornaya basıp tepki gösterdim. Ne yapmaya çalıştığını anlamadım. Ardından aracı üzerime sürmeye başladı. O sırada arkadaşım araya girdi. Motorunu feda etti. Saldırgan aracından inip bana saldırdı. O an çok öfkeliydi. Benim kavga etmek gibi niyetim yoktu. Aracı üzerime sürünce korktum. Kendisinden şikayetçi oldum. Sonuna kadar hakkımı arayacağım. Arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Kendisini tanımıyordum ama araya motorunu koymasa canımdan olacaktım" dedi.

"SİNİRLENDİĞİM İÇİN KAFA ATTIM"

Arkadaşını o halde gördüğü için böyle bir şey yaptığını dile getiren Rüya K. ise, "Otomobil geriye doğru gelmeye başladı ve neredeyse bizi ezecekti. Sürücü aynı hareketi daha sonra tekrar yaptı. Bir anda yanımdaki arkadaşıma saldırmaya başladı. Motorumu da düşürdü. Ben de sinirlendiğim için kafa attım. Arkadaşıma zarar verdi, kendisini tanımıyordum ama sonuç olarak meslektaşım. Daha sonra arkadaşımın güvende olduğunu hissettikten sonra olay yerinden ayrıldım" ifadelerini kullandı.