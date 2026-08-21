Elmadağ'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Ankara-Kırıkkale yolu üzerinde kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 04.00 sıralarında Elmadağ ilçesi Ankara-Kırıkkale yolu Lalabey mevkiinde meydana geldi. 06 SN 159 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek yoldan çıktı. Takla attıktan sonra yol kenarında bulunan duvara çarparak durabilen otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Ömer Asaletli hayatını kaybederken, kimliği öğrenilemeyen bir kişi ise ağır yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı