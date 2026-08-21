Haberler

Elmadağ'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Elmadağ'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Ankara-Kırıkkale yolu Lalabey mevkiinde kontrolünü kaybeden bir otomobil yoldan çıkarak takla attı ve duvara çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Ankara-Kırıkkale yolu üzerinde kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 04.00 sıralarında Elmadağ ilçesi Ankara-Kırıkkale yolu Lalabey mevkiinde meydana geldi. 06 SN 159 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek yoldan çıktı. Takla attıktan sonra yol kenarında bulunan duvara çarparak durabilen otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Ömer Asaletli hayatını kaybederken, kimliği öğrenilemeyen bir kişi ise ağır yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gram altında 4 ay sonra bir ilk! 7 bin lira barajını aştı

Gram altında 4 ay sonra bir ilk
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yalova'da korkunç olay: 8 aylık hamile eşini öldürüp kendini vurdu

Sultan bir ay sonra anne olacaktı! Ölümü en yakınının elinden oldu

Kocaeli'de sahile vuran 3 ceset kardeşlere ait çıktı: 4'üncü kardeş kayıp

Sahile vuran cesetlerin arkasındaki kahreden gerçek ortaya çıktı
İBB davasında savunma yapan Adem Kameroğlu: AVM otoparkı için 5 milyon Euro rüşvet istendi

Verdiği rüşvetleri çocukları üzerine yemin ederek anlattı
Fenerbahçe'nin Livakovic transferinden kazanacağı bonservis belli oldu

İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı bonservis! Kasa dolup taşacak
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm

"Ben bunu öldürdüm! Kendisi beni aldattı, gelin alın"
Mart ayında evini satıp 1 kilo altın almıştı! İşte 6 aylık kazancı

Mart ayında evini satıp 1 kilo altın almıştı! İşte 6 aylık kazancı
Unutulmaz ikili yeniden buluşuyor: Bergüzar Korel, “A.B.İ” dizisinin kadrosuna katıldı

Afra Saraçoğlu'nun ayrıldığı dizide Kenan'ın yeni partneri belli oldu