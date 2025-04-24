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Ankara'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Devrilmesi Sonucu 2 Yaralı

Ankara'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Devrilmesi Sonucu 2 Yaralı
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Beypazarı ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin devrilerek savrulması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Beypazarı ilçesi Güneyce Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği Fiat Fiorino model otomobil devrilerek metrelerce savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan yaralı iki kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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