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Ankara'da Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

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Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki araziye devrilen otomobilde, aynı aileden 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil araziye devrildi: 3 yaralı

ANKARA - Ankara'da kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki araziye savrulması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elmadağ ilçesi Ankara - Kırıkkale Otoyolu Kırıkkale istikametinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği seyir halindeki 06 MLF 767 plakalı otomobil metrelerce savrularak yol kenarındaki araziye devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç içerisinde bulunan ve aynı aileden olduğu öğrenilen 3 yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN SARIBIYIK - 3.Sayfa
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