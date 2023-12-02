Ankara'da kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Ankara'da trafik kazası: 2 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde trafik kazası sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Elmadağ ilçesi Hasanoğlan mahallesi Miraç caddesinde meydana geldi. Alkollü olduğu ve polisten kaçtığı iddia edilen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Araç yol kenarında bulunan dereye düştü. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçta bulunan 2 yaralı çıkarıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.