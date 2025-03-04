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Ankara'da Kontrolden Çıkan Araç Kazası: Sürücü Yaralı

Ankara'da Kontrolden Çıkan Araç Kazası: Sürücü Yaralı
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Ankara-Samsun kara yolu Elmadağ mevkiinde bir otomobil kontrolden çıkarak metrelerce savruldu. Sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da kontrolden çıkarak metrelerce savrulan aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Ankara- Samsun kara yolu Elmadağ mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 06 EZN 648 plakalı otomobil, ters yönde sürücüsünün kontrolünden çıkarak metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ekiplerin çabasıyla yaralı olarak çıkarılarak ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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