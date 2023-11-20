Ankara'da Konser Alanında Tartışma: Kasten Öldürmeye Teşebbüs Davası Açıldı

ANKARA'da konser alanında tartıştığı P.L.'yi (19) bıçakla yaralayan Metin Emre Toy (18) hakkında, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bir alışveriş merkezinde 18 Haziran'da yapılan konserde karşılaşan Metin Emre Toy ile P.L. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Metin Emre Toy, P.L.'yi bıçakla yaraladı. P.L. hastaneye kaldırılırken, olayın ardından gözaltına alınan Toy, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. P.L. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede ifadesine ver yerilen Toy, arkadaşlarıyla eğlenmek için konsere gittiğini belirterek, "Müzisyenin sahneye çıkmasını beklerken adını sonradan öğrendiğim kişi bana bir soru sordu. Konuyu bilmediğimi söyleyip, 'işine bak' dedim. Ardından üzerime doğru yürüyüp bana yumruk attı. Uzaklaştırmaya çalıştım, ancak başarılı olamadım. Yerde bulduğum bıçağı 2-3 kez savurdum. Kendimi savunmak için yaptım" dedi.

Metin Emre Toy hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.