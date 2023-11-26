Ankara'da komşu kavgasında 15 Temmuz gazisi ve oğlu öldürüldü

Komşusu tarafından öldürülen 15 Temmuz gazisi ve oğlu gözyaşlarıyla toprağa verildi

ÇANKIRI - Ankara'da komşular arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle öldürülen 15 Temmuz gazisi ve oğlu Çankırı'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nde bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet olan bina yöneticisi S.T. isimli kadın ile apartman sakini olduğu öğrenilen H.A. arasında, asansör tamiri esnasında çıkan gürültüden dolayı tartışma çıktı. Tartışmaya, daha sonra aynı apartmanda yaşayan 15 Temmuz Gazisi Uğur Şahan ve oğlu Mehmet Ali Şahan ve ailesi de dahil oldu. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle H.A., evinden getirdiği pompalı tüfekle önce 15 Temmuz Gazisi Şahan'ı ve oğlu Mehmet Ali Şahan'ı apartmanın içerisinde, Gazi Şahan'ın eşi Sevda Şahan ile yönetici Sema Taşkıran'ı da apartmanın dışında pompalı tüfekle vurdu.

Kurşunların isabet ettiği 15 Temmuz Gazisi Uğur Şahan ve oğlu Mehmet Ali Şahan olay yerinde hayatını kaybederken, anne Sevda Şahan ile yönetici Sema Taşkıran ise yaralandı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sevda Şahan'ın durumunun ise ağır olduğu belirtildi.

Olayla ilgili H.A. gözaltına alınırken, 15 Temmuz Gazisi Uğur Şahan ve oğlu Mehmet Ali Şahan'ın cenazesi ise yapılan otopsi incelemesinin ardından yakınlarına teslim edildi. Baba ve oğlunun cenazeleri memleketi Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Mülayim köyüne getirildi. İkindi namazına müteakiben düzenlenen törende cenazesi Türk bayrağına sarılan 15 Temmuz Gazisi Uğur Şahan ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı. Törene Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Genç, şehir protokolü, hayatını kaybedenlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Helallik alınmasının ardından baba ve oğlunun cenazeleri köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazında baba ve oğlunun yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Yaralıların tedavisi sürdüğü bildirildi.