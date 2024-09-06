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Ankara'da KOM ekipleri 10 bin litre etil alkol ele geçirdi

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Ankara'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri piyasa değeri 6 milyon TL olan 10 bin litre etil alkol ele geçirdi.

Ankara'da KOM ekipleri 10 bin litre etil alkol ele geçirdi

ANKARA - Ankara'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri piyasa değeri 6 milyon TL olan 10 bin litre etil alkol ele geçirdi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda piyasa değeri 6 milyon TL olan 10 bin litre etil alkol ele geçirildi. KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışma sonucunda M.A. isimli şahsın Konya ilinden Ankara iline etil alkol getirerek satış yaptığı tespit edildi. M.A, Bala İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol kontrolü yaptığı sırada yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa Güncel Ankara Suç

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