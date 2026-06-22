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Ankara'da eşinin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti

Ankara'da eşinin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti
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Ankara Akyurt'ta piknik sırasında tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan Z.S. hayatını kaybetti. Firari zanlı D.S.'nin ruh sağlığının bozuk olduğu ve daha önce de eşini darp ettiği iddia ediliyor.

Ankara'da kocasının bıçakla saldırdığı kadın hayatını kaybederken, firari zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ediyor.

Olay, dün sabah Akyurt ilçesi Kızık Mahallesi'nde yer alan bir serada meydana geldi. İddialara göre, piknik yapmaya giden ve D.S, ile eşi Z. S. (46) arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine bıçakla saldırdığı eşini öldüren D.K. cinayetin ardından olay yerinden kaçtı. Z.S.'den bir süre haber alamayan yakınları ise gittikleri sera evinde öldürülen kadının cesedi ile karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerince katil zanlısının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Otopsi için götürüldüğü Adli Tıp kurumundaki cenazesi işlemlerin ardından ailesi tarafından teslim alınan Z.S. için memleketi Aykurt'un Kozayağı köyü'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Z.S.'nin naaşı gözyaşları arasında toprağa verildi. Öte yandan, çiftin iki kız çocuklarının olduğu öğrenildi.

Zanlının ruh sağlığının bozuk olduğu öne sürüldü

Olayın ardından kaçan zanlı D.S.'nin ruh sağlığının yerinde olmadığı ve eşini daha önce defalarca darp ettiği ve bu nedenden dolayı hakkında daha önce uzaklaştırma kararlarının alındığı iddia edildi.

"Eşini dövdüğünü duymuştuk"

"Komşularımız sabah bahçeye gitmişler, bahçede çalışırken eşini bıçaklamış. Saldırganın psikolojik sorunları da vardı diyorlardı. Bir kaç sefer uzaklaştırma kararı aldırmıştı eşi de. Eşini birkaç kez dövdüğünü de duymuştuk. 'Akıl sağlığı yerinde değil' raporu varmış. Saldırgan işsizdi bildiğim kadarıyla. Çalışmaya da meyilli biri değildi" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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