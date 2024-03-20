Ankara'da kocası tarafından öldürülen Derya Çetinkaya, son yolculuğuna uğurlandı.

Çankaya ilçesi Çukurambar Mahallesi'nde Murat Çetinkaya (44), evde tartıştığı karısı Derya Çetinkaya'yı (38) bıçaklamış, araya giren oğlu C.K.Ç.'yi (19) da yaralamıştı. Cinnet getiren şahıs, daha sonra 5'inci kattaki daireden aşağı atlamıştı. Derya Çetinkaya olay yerinde hayatını kaybederken, C.K.Ç. ve Murat Çetinkaya ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilmişti.

Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Derya Çetinkaya, Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - ANKARA