Ankara'da Koca Eşini Öldürdükten Sonra İntihar Etti
Ankara'da psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen Zekai Mallı, eşini vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Olayın detayları ve soruşturma ile ilgili bilgiler ortaya çıkıyor.
Ankara'da dehşet: Psikolojik rahatsızlığı olan koca eşini öldürdükten sonra intihar etti
ANKARA - Ankara'da kanser tedavisi gören ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen şahıs, karısını silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.
Olay, gece saatlerinde Mamak ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen Zekai Mallı (67), bilinmeyen bir nedenle eşi Adalet Mallı'yı tabanca ile vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Kanser hastası olduğu öğrenilen Zekai Mallı ile öldürdüğü eşinin cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.