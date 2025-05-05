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Ankara'da Kızların Kavgası Kamerada

Ankara'da Kızların Kavgası Kamerada
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Ankara'nın Mamak ilçesinde 4 kız arasında çıkan kavga cep telefonuyla kaydedildi. Olay, 75. Yıl Cumhuriyet Amfi Tiyatrosu'nun bahçesinde saat 17.45'te gerçekleşti. Tartışma büyüdü ve kızlar birbirlerinin saçlarını çekmekte ve tekmelemekte bulundu. Kavga, vatandaşların müdahalesiyle sona erdi.

Ankara'da kızların saç saça birbirine girdiği kavga kamerada

ANKARA - Ankara'da 4 kız saç baş birbirine girdi. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, olay saat 17.45'de Ankara'nın Mamak ilçesi 75. Yıl Cumhuriyet Amfi Tiyatro'sunun bahçesinde gerçekleşti. 4 kız önce aralarında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kızlar bir birlerinin sacını çekmeye ve tekmeler savurmaya başladı. O anları bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti. Kızlar daha sonra vatandaşların araya girmesi ile ayrılarak ayrı yönlerde gittiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKIN - 3.Sayfa
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