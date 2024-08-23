Ankara'da Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan 2 Kişi Yakalandı

Ankara'nın Akyurt ve Keçiören ilçesinde kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, yağma suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.V.A. isimli şahıs, Akyurt Fabrikalar bölgesinde bir imalathanede çalışırken yakalandı.

Aynı zamanda, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği istihbari çalışmalar sonucu, çok sayıda ev ve işyerinden hırsızlık yapmaktan dolayı 49 yıl aranması bulunan Y.A. isimli şahıs tespit edilerek gözaltına alındı. Her iki şahıs da adli makamlara sevk edilip tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - ANKARA