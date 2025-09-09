Haberler

Ankara'da Kaza: Dorse Açılan Kamyon Kömür Bandına Çarptı, 5 Yaralı

Ankara'da Kaza: Dorse Açılan Kamyon Kömür Bandına Çarptı, 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nallıhan'da D-140 Karayolu'nda damperi açılan kamyonun kömür bandına çarpması sonucu arkasından gelen bir aracın da kazaya karışması neticesinde 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen acil servis yaralıları hastaneye kaldırdı, jandarma güvenlik önlemleri aldı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde D-140 Karayolu'nda damperi açılan kamyonun kömür bandına çarptı. Arkadan gelen aracın da kamyona çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-140 Karayolu'nda Beypazarı istikametine seyretmekte olan kamyonun henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı dorsesi açıldı. Dorsesi açılan kamyon Çayırhan Mahallesi'nde bulunan kömür madeni işletmesinin kömür bandına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun arkasından gelen aracın da kamyona çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesi sonucu olay yerine gelen acil servis ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri yaşanan kaza sonrası büyük güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Muş'ta silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı

Kavgada silahlar konuştu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye geri döndü

5 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.