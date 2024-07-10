Ankara'da kavşakta otobüs ve hafif ticari araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Ankara'da şehir içi yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Ayaş yolu ile Fatih Caddesi kesişiminde meydana geldi. Şehir içi yolcu otobüsü ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otobüsteki 5 yolcu, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. - ANKARA