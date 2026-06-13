Kavga ettiği kişilere silahla saldırmaya çalıştığı iddia edilen saldırgan kamerada

Ankara'da kavga ettiği kişilere silah ve sopayla saldırdığı iddia edilen kişinin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Etimesgut ilçesi Süvari Mahallesi'nde meydana gelen olayda, elinde sopa olan bir kişinin, kavga ettiği gruba silahla saldırmaya çalıştığı iddia edildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise saldırganın silahlı olduğunun söylendiği ve kavgaya karışan grubun bağırarak yardım istediği görüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı