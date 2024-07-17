Ankara'da kavga eden genç silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Ankara'da kavga ettiği kişiler tarafından başından silahla vurulan 22 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı.

Yenimahalle'de iki gece önce meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Ulaş Birliker, husumetlileri E.K. (17) ve C.Y. (16) ile karşılaştı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K., tabanca ile Birliker'in başına ateş etti. Etrafa rastgele ateş ederek kaçmaya çalışan ve yakalanacağını anlayınca silahı kafasına dayayan E.K., ve beraberindeki C.Y., polis ekiplerince yakalanarak gözaltı alındı. Ağır yaralı halde hastaneye nakledilen Birliker ise kurtarılamadı. Hayatını kaybeden genç için Karşıyaka Mezarlığında yer alan Ahmet Efendi Cami'sinde cenaze namazı kılındı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan saldırgan çocuklar ise cezaevine gönderildi. - ANKARA