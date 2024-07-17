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Ankara'da kavga eden genç silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşanan olayda, 22 yaşındaki Ulaş Birliker, kavga ettiği kişiler tarafından başından silahla vuruldu. Ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti. Saldırganlar tutuklandı.

Ankara'da kavga ettiği kişiler tarafından başından silahla vurulan 22 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı.

Yenimahalle'de iki gece önce meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Ulaş Birliker, husumetlileri E.K. (17) ve C.Y. (16) ile karşılaştı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K., tabanca ile Birliker'in başına ateş etti. Etrafa rastgele ateş ederek kaçmaya çalışan ve yakalanacağını anlayınca silahı kafasına dayayan E.K., ve beraberindeki C.Y., polis ekiplerince yakalanarak gözaltı alındı. Ağır yaralı halde hastaneye nakledilen Birliker ise kurtarılamadı. Hayatını kaybeden genç için Karşıyaka Mezarlığında yer alan Ahmet Efendi Cami'sinde cenaze namazı kılındı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan saldırgan çocuklar ise cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yenimahalle Ankara Kavga Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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