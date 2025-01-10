Ankara'da Kanalizasyon Çalışmaları Sırasında Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Ankara'da bir apartmanın kanalizasyon çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalarak hayatını kaybeden 2 işçi, son yolculuğuna uğurlandı.

Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, yapımı tamamlanan apartmanın kanalizasyon hattı için başlatılan kazı çalışması sırasında meydana gelen göçüğün altında kalan işçiler Sinan Yaman (41) ve İzzet Kesin (26) hayatını kaybetmişti. Yaman ve Kesin için Polatlı'daki Yeni Mahallesi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Keskin ile Yaman'ın cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan inşaat sorumlusunun sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - ANKARA