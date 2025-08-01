Ankara'da Kamyonun Çarptığı Otomobil 500 Metre Sürüklendi

Ankara'da Kamyonun Çarptığı Otomobil 500 Metre Sürüklendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30 Temmuz akşamı Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana gelen kazada bir kamyon, önünde giden otomobile çarparak yaklaşık 500 metre sürükledi. Kazada otomobilin sürücüsü yara almazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'da kamyonun çarptığı otomobil yaklaşık 500 metre sürüklendi. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, 30 Temmuz akşamı saat 18.45 sıralarında Keçiören ilçesi Kafkas Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halindeki hafriyat kamyonu önünde giden otomobile çarparak yaklaşık 500 metre sürükledi. Durumun farkına çevredeki vatandaşların uyarıları sayesinde varan kamyon sürücüsü ile çarptığı otomobilin şoförü kazayı yara almadan atlattı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Dükkanımızın önüne kadar sürükledi otomobili"

Kamyon şoförünü uyararak durmasını sağlayan esnaf Mustafa Açıkgöz, "Kamyon sürücüsü otomobili önüne alarak 500 metre sürükledi. Dükkanımızın önüne kadar sürükledi otomobili. Kamyon sürücüsü olayın farkına varmamış. Çarptığı araçtaki sürücüyü dışarıya çıkardım. Polisler geldi, incelemelerde bulundu. Araç sürücüsünün durumu iyiydi, herhangi bir yarası yoktu. Kamyoncuya durumu sorduğumda, 'Görmedim ağabey. Tekere taş geldi zannettim' dedi. Otomobil en az 500 metre sürüklendi. Kamyoncuyu ben durdurdum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ne yaptın sen Ebrar! Yeni imajını görenler tanıyamıyor

Ne yaptın sen Ebrar! Yeni imajını görenler tanıyamıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Dünyanın en lezzetli dondurmaları' listesinde zirve Türkiye'nin

"Dünyanın en lezzetli dondurmaları" belli oldu! Zirve şaşırtmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.