Ankara'da Kamyon Şarampole Devrildi: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyon şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücünün hastaneye kaldırılması sonrası olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, Beypazarı ilçesi Kırbaşı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon şarampole devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa