Ankara'da Kamyon Şarampole Devrildi: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyon şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücünün hastaneye kaldırılması sonrası olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'da kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Olay, Beypazarı ilçesi Kırbaşı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon şarampole devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
