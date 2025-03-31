Ankara'da Kafede Sopalı Kavga: Yaralılar Var

Ankara'da kafede iki grup arasında çıkan kavga kamerada

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir kafede iki grup arasında kavga çıktı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Etimesgut ilçesinde bulunan bir kafede meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavgaya çalışanlar da dahil olurken iki grup arasında çıkan sopalı kavga sonucu yaralananlar oldu. Bazı kişiler ise kafeyi dağıttı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.