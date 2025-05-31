Ankara'da Kafasından Vurulan Şahıs İçin Zanlı Yakalandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir şahsı kafasından vurarak yaralayan zanlı yakalandı. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Keçiören Ayvalı pazar yerinde, akşam saatlerinde Abdullah Ü. kafasından vurularak yaralanmıştı. Emniyet ekiplerinin çalışması sonucu, Abdullah Ü.'yü vuran şahsın aralarında husumet bulunan iş arkadaşı İ.K. olduğu öğrenildi. Yapılan çalışmalar sonucu olay yerinden kaçan İ.K. yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA