Ankara'da Kafasından Vurulan Şahıs İçin Zanlı Yakalandı

Ankara'da Kafasından Vurulan Şahıs İçin Zanlı Yakalandı
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Keçiören'de bir şahsı kafasından vurarak yaralayan iş arkadaşı gözaltına alındı. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir şahsı kafasından vurarak yaralayan zanlı yakalandı. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Keçiören Ayvalı pazar yerinde, akşam saatlerinde Abdullah Ü. kafasından vurularak yaralanmıştı. Emniyet ekiplerinin çalışması sonucu, Abdullah Ü.'yü vuran şahsın aralarında husumet bulunan iş arkadaşı İ.K. olduğu öğrenildi. Yapılan çalışmalar sonucu olay yerinden kaçan İ.K. yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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