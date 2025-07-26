Ankara'da Kadın Garsona Tokat Atan Müşteri Dayak Yedi
Ankara'da bir kafede müşteri ile kadın garson arasında yaşanan tartışmada, müşteri garsona tokat attı. Bunun üzerine garson, müşteriyi dövdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Ankara'da kadın garsona tokat atan müşteri garsonun saldırmasıyla hayatının dersini aldı.
Ankara'da bir kafede müşteri ve kadın garson arasında tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle müşteri, kadın garsona tokat attı. Tokat atan müşteriyi döven kadın garsonu, diğer müşteriler ve görevliler güçlükle ayırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa