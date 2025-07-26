Ankara'da Kadın Garsona Tokat Atan Müşteri Dayak Yedi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da bir kafede müşteri ile kadın garson arasında yaşanan tartışmada, müşteri garsona tokat attı. Bunun üzerine garson, müşteriyi dövdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'da kadın garsona tokat atan müşteri garsonun saldırmasıyla hayatının dersini aldı.

Ankara'da bir kafede müşteri ve kadın garson arasında tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle müşteri, kadın garsona tokat attı. Tokat atan müşteriyi döven kadın garsonu, diğer müşteriler ve görevliler güçlükle ayırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu

Düğün günü ölümden döndü, görüntüleri izleyince şoke oldular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı

Bir kent bu olayı konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.