Ankara'da jandarmanın operasyonlarında 124 hükümlü cezaevine gönderildi

Ankara'da jandarmanın operasyonlarında 124 hükümlü cezaevine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da jandarma ekiplerinin aranan zanlılara yönelik düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 124 hükümlü yakalandı. Yakalanan 124 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Ankara'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 124 hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 1 kişi, 10-20 yıl arasında hapis cezası bulunan 6 kişi, 5-10 yıl arasında hapis cezası bulunan 18 kişi, 2-5 yıl arasında hapis cezası bulunan 50 kişi, 2 yılın altında hapis cezası bulunan 49 kişi yakalandı. Yakalanan 124 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.