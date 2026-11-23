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Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 20 elektronik sigara, 7 bin 460 içi tütün doldurulmuş makaron, 97 paket kaçak sigara ve 451 litre kaçak alkol ele geçirildi, 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, kaçak yollarla ülkeye sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Jandarma sorumluluk sahasında yürütülen operasyonlarda 6 olay meydana gelirken, 8 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlarda 20 elektronik sigara, 7 bin 460 içi tütün doldurulmuş makaron, 97 paket kaçak sigara ve 451 litre kaçak alkol ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, konuya ilişkin adli işlemlere başlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı