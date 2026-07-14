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Ankara'daki narkotik operasyonunda 150 kök kenevir ele geçirildi

Ankara'daki narkotik operasyonunda 150 kök kenevir ele geçirildi
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Ankara'nın Haymana ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen narkotik operasyonunda yaklaşık 150 kök kenevir ve 50 adet kenevir tohumu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da, jandarma ekiplerince icra edilen narkotik operasyonunda yaklaşık 150 kök kenevir ile 50 adet kenevir tohumu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Haymana İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli M.T.'ye (36) yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelinin evinde ve ekim yaptığı tespit edilen bir arazide 150'ye yakın kök kenevir ile yaklaşık 50 adet kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan M.T'nin işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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