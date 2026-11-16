Ankara'da jandarma operasyonlarında aranan 191 şüpheli yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, 'Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan' kişilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 191 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ankara İl Jandarma Komutanlığınca suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 'Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan' kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile icra edilen operasyonlarda; aralarında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak, Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Bilişim sistemlerini Kullanmak suretiyle Hırsızlık, Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık, Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan' suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu, 20 yıl ve üzeri 3 kişi,10 yıl ve 20 yıl arası 4 kişi, 5 yıl ve 10 yıl arası 27 kişi, 2 yıl ve 5 yıl arası 61 kişi, 2 yıl altı 96 kişi olmak üzere toplamda 191 kişi yakalanmıştır. Yakalanan 191 kişi adli makamlara sevk edilmiştir. Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 'Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma' suçundan hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.E. isimli şahıs yakalanmıştır. Mamak JASAT ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında toplam 23 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan Y.A. isimli şahıs yakalanmıştır. Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında toplam 20 yıl 2 ay 5 gün hapis cezası ile aranan M.Ç. isimli şahıs yakalanmıştır. Şüpheli şahıslar adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinci ile hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı