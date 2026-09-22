Ankara'da jandarma operasyonlarında aranan 122 kişi adli makamlara sevk edildi

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Ankara'da gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında çeşitli suçlardan arananların da bulunduğu toplam 122 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Alınan bilgilere göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan asayiş ve diğer suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, aralarında 'kasten öldürme, kasten yaralama, silahlı terör örgütüne üye olma, cebir ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bir kimseyi fuhşa teşvik etme, şantaj, silahla tehdit, cinsel suçlar, hırsızlık, birden fazla kişi tarafından birlikte silahla gece vakti yağma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu 10 yıl ve 20 yıl arası 9 kişi, 5 yıl ve 10 yıl arası 15 kişi, 2 yıl ve 5 yıl arası 38 kişi, 2 yıl altı 60 kişi olmak üzere toplam 122 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığı'nca 19 Eylül'de gerçekleştirilen uygulamada yol kontrol noktasına yakın mesafede araçtan inerek araziye doğru kaçan şüpheli şahıs, ekiplerce yakalandı.

Yapılan incelemede Y.K. isimli şahsın 'kasten öldürme' suçundan 13 yıl 9 ay 7 gün, 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 1 ay 3 gün, 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 407 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve yaklaşık olarak 1 yıldır arandığı tespit edildi. Şüpheli şahıs, adli işlemlerinin ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı