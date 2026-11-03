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Ankara'da jandarma kaçakçılık operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara'da jandarma kaçakçılık operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı
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Ankara'da jandarma ekiplerinin kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 306 elektronik sigara, 530 paket kaçak sigara ve 440 kaçak puro dahil çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Ankara'da jandarma ekiplerince icra edilen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 15 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye kanuna aykırı yöntemlerle sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 2 av tüfeği, 1 plaka, 306 elektronik sigara, 1 pointer, 65 elektronik sigara likiti, 620 paket içi tütün dolu makaron, 530 paket kaçak sigara, 440 kaçak puro, 100 kilogram nargile kömürü, 5 düzenek cihazı yerleştirilmiş kazak, 15 kulak içi mini kulaklık, 2 düzenek cihazı yerleştirilmiş spor ayakkabı, 5 cep telefonu, 5 kamera düzeneği, 3 mini Wi-Fi cihazı ve 3 elektronik sınav giriş belgesi ele geçirildi. Yakalanan 15 şüpheli ise gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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