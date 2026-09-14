Ankara’da jandarma ekiplerince icra edilen 9 farklı narkotik operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelince gerçekleştirilen 9 farklı narkotik operasyonunda toplam 28 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik il genelinde 9 farklı operasyon icra edildi. Yakalanan toplam 28 şüpheli gözaltına alınırken adreslerdeki aramalarda 224 gram skunk, 27 gram metamfetamin, 23 gram kubar esrar, 12 gram sentetik kannabinoid-bonzai, 8 kök kenevir, 5 adet extacy, 5 adet 'LSD', 2 adet bıçak, 2 litre zirai gübre, 2 adet hava kompresör, 2 adet çadır-branda, 15 cep telefonu, 1 elektronik terazi ve 1 adet uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı