Ankara'da İşçi Minibüsü Trafik Kazası: 14 Yaralı

Ankara'da işçi minibüsü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 14 yaralı

ANKARA - Ankara'da kontrolden çıkan işçi minibüsünün, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, sabah 07: 00 sıralarında Keçiören ilçesi Eşref Bitlis Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkan 06 DV 3425 plakalı işçi minibüsü, kırmızı ışıkta durmuş haldeki araçlara çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı 14 kişi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere nakledildi. Kazaya neden olan minibüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, 4 araçta maddi hasar oluştu.