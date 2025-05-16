Ankara'da İşçi Minibüsü Trafik Kazası: 14 Yaralı

Ankara'da İşçi Minibüsü Trafik Kazası: 14 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da kontrolden çıkan bir işçi minibüsü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarparak 14 kişinin hafif yaralanmasına neden oldu. Olayda maddi hasar oluşan 4 araç bulundu.

Ankara'da işçi minibüsü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 14 yaralı

ANKARA - Ankara'da kontrolden çıkan işçi minibüsünün, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, sabah 07: 00 sıralarında Keçiören ilçesi Eşref Bitlis Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkan 06 DV 3425 plakalı işçi minibüsü, kırmızı ışıkta durmuş haldeki araçlara çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı 14 kişi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere nakledildi. Kazaya neden olan minibüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, 4 araçta maddi hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - 3.Sayfa
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı

Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü sanatçının acı günü! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia

Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia
Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde

Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde
İsmail Saymaz'ın ev hapsi kaldırıldı

Ev hapsindeki İsmail Saymaz için yeni karar
Polise küfürler yağdıran eski AK Parti ilçe başkanı tutuklandı

Polise küfürler yağdıran eski AK Parti ilçe başkanı tutuklandı
Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor

Yönetim gemileri yaktı! Zidane Fenerbahçe'ye geliyor
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin

Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi
İlk görüşme gerçekleşti! Erol Bulut Süper Lig'e geri dönüyor

İlk görüşme gerçekleşti! Süper Lig'e geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.