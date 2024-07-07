Üye Girişi
Haberler

Markette büyük panik! İş insanı Nihat Karaaslan'ın vurulma anı görüntüsü ortaya çıktı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da iş insanı Nihat Karaaslan'ın arkadaşıyla birlikte evinin altında bulunan markete gireceği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Karaaslan ve arkadaşı yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, saldırıya ilişkin anlar olaydan 5 gün sonra ortaya çıktı.

Ankara'da iş insanı Nihat Karaaslan'ın, arkadaşı Cengiz A. ile birlikte evinin önünde vurulması güvenlik kameralarına yansıdı.

MARKETE GİRERKEN SALDIRIYA UĞRADI

Olay, 02.07.2024 tarihinde meydana gelmiş, iş insanı Nihat Karaaslan, arkadaşı Cengiz A. ile birlikte evinin altında bulunan markete alışveriş yapmak için gireceği sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

VURULMA ANI KAMERADA

Tabancayla açılan ateş sonucu Karaaslan, arkadaşı Cengiz A. ve markette çalışan bir kişi vurularak yaralandı. Saldırı markette panik ve korkuya neden olmuş, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı. Saldırıya ilişkin anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Olay Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu

Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu

 Acun Ilıcalı mağlubiyetin faturasını Montella'ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı

Acun Ilıcalı mağlubiyetin faturasını Montella'ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı

 Olaylı Van konserinde Cem Adrian'ın yüzüne şişe fırlattılar! Tepkisi takdire şayan

Olaylı Van konserinde Cem Adrian'ın yüzüne şişe fırlattılar! Tepkisi takdire şayan

Bakmadan Geçme

Bugün EURO 2024 maçı yok mu, TRT neden maç yok? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Aile Hükümeti filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aile Hükümeti filmi ne zaman, nerede çekildi? Her Şey Çok Güzel Olacak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Her Şey Çok Güzel Olacak filmi ne zaman, nerede çekildi? Eşkıya filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eşkıya filmi ne zaman, nerede çekildi? Deha filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Deha filmi ne zaman, nerede çekildi? Zafere Kaçış filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Zafere Kaçış filmi ne zaman, nerede çekildi? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 7 Temmuz Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 7 Temmuz 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Euro 2024 yarı finale hangi takımlar çıktı? UEFA Euro 2024 yarı final maçı ne zaman? SEMİH KILIÇSOY KİMDİR? Semih Kılıçsoy kaç yaşında ve nereli? Semih Kılıçsoy'un hayatı! ZEKİ ÇELİK KİMDİR? Zeki Çelik kaç yaşında ve nereli? Zeki Çelik'in hayatı! TRT SPOR YAYIN AKIŞI 6 TEMMUZ! TRT Spor canlı izleme linki! TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇ SKORU! Türkiye önde mi, milli maç kaç kaç?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze konusunda umutlandıran sözler: Artık ateşkes için 'anbean' diyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze konusunda umutlandıran sözler: Artık ateşkes için 'anbean' diyorlar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title