Ankara'da İş Görüşmesine Giderken Ölümlü Kaza

29 yaşındaki mühendis Furkan Aygar, ASELSAN'a iş görüşmesine giderken yol kenarındaki temizlik aracına çarptı ve hayatını kaybetti. Cenazesi Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ankara'da, ASELSAN'a iş görüşmesine giderken yol kenarındaki temizlik aracına çarpması sonucu hayatını kaybeden genç mühendis, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Gölbaşı ilçesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 29 yaşındaki mühendis Furkan Aygar'ın idaresindeki araç ile aynı yönde seyreden başka bir otomobil, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait temizlik aracına arkadan çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışma nedeniyle aracının içinde sıkışan ve hayatını kaybettiği belirlenen Aygar'ın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Aygar için Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda yer alan Ortaköy Cami'sinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından genç mühendisin cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yaralanan diğer otomobilin sürücü ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Temizlik aracının sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Mühendis Aygar'ın ASELSAN'a iş görüşmesine gittiği için yola çıktığı öğrenildi. Meydana gelen kazayla ilgiliyse incelemelerin devam ettiği aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
