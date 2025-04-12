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Ankara'da intihar etmek isteyen kişi polislerce engellendi

Ankara'da intihar etmek isteyen kişi polislerce engellendi
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Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişi, evinin camına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Kendisini ikna etmeye çalışan polis ekiplerine tabanca doğrultup çevreye ateş açan M.K., özel harekat ekipleri tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Ankara'nın Mamak ilçesi Abidinpaşa Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi'nde bulunan bir M.K. isimli kişi, boşandığı eski eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle evinin camına çıkarak, intihar girişiminde bulundu.

POLİS BACAĞINDAN VURARAK ENGELLEDİ

Elinde bulunan tabancayla evinin penceresine çıkan kişiyi gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, polis özel harekat, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin çabalarına rağmen ikna olmayan M.K., elinde bulunan tabanca ile çevreye ateş açtı.

Ardından müdahale etmek isteyen polis özel harekat ekiplerine silah doğrultan M.K., sol ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

M.K. hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, yanında bulunan tabancanın ruhsatsız olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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